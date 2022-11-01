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07:00, 1 ноября 2022Из жизни

Учительница вышла из-под ареста за совращение подростка и снова переспала с ним

Лесли Такер Террелл из США приговорили к 30 годам тюрьмы за повторный секс с учеником

Фото: Habersham County Sheriff's Office

В США 35-летнюю учительницу одной из школ округа Хабершем, штат Джорджия, приговорили к 30 годам тюрьмы за повторное совращение подростка. Об этом сообщает WDUN.

Лесли Такер Террелл впервые арестовали 18 марта 2021 года по статье о сексуальном контакте с несовершеннолетним. Ее жертвой стал 15-летний ученик. Женщина вышла из-под ареста под залог до суда, однако уже через два месяца ее снова взяли под стражу. Следствию стало известно, что педагог снова переспала с тем же подростком.

В октябре 2022 года Террелл признала себя виновной. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы по первому эпизоду и к 10 по второму. Бывшая учительница проведет тюрьме как минимум 16 лет. Остальной срок будет считаться условным, если женщина не нарушит правила УДО.

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Террелл запрещаются любые контакты с лицами, не достигшими 18 лет, включая телефонные звонки и любое общение посредством электронных средств связи. Женщину обязали информировать о криминальном прошлом каждого человека, с которым она будет общаться. Кроме того, бывшей учительнице запрещается путешествовать автостопом и подбирать попутчиков. Другие ограничения касаются покупки алкоголя, наркотиков и любой продукции сексуального содержания.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу католической школы из Австралии заподозрили в совращении несовершеннолетней ученицы. Преступление, по версии следствия, было совершено 25 лет назад.

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Никита Савин
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