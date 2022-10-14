Учительница католической школы совратила несовершеннолетнюю ученицу

Учительница католической школы попала под суд за совращение ученицы в 1997 году

Бывшую учительницу католической школы из Австралии заподозрили в совращении несовершеннолетней ученицы спустя 25 лет после преступления. Об этом сообщает The Sunday Times.

51-летнюю Элизу Эрричилло обвинили в двух случаях непристойного поведения и трех случаях «сексуального проникновения» в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По версии обвинителей, преступления были совершены с мая 1997 по май 1999 года, когда она работала учителем в католическом колледже в Мельбурне.

Во время предварительного слушания суду сообщили, что Эрричилло совратила девочку-подростка и посещала вместе с ней ночные и гей-клубы. По мнению подруги предполагаемой жертвы, ее знакомая и учительница испытывали друг к другу чувства, однако не проявляли этого на публике.

Бывший директор католического колледжа Грэг Уэйд заявил, что Эрричилло хорошо выполняла свои прямые обязанности и была в отличных отношениях с коллегами. Как выяснилось позднее, Уэйд умолчал, что руководство учебного заведения все же обсуждало с Эрричилло ее «неподобающее поведение». Уэйд признал, что такой разговор действительно состоялся, однако никаких дисциплинарных мер в отношении педагога принято не было.

Директор колледжа также подтвердил, что в 2004 году снова принял Эрричилло на работу в качестве внештатного сотрудника, после того как она провела некоторое время за границей.

Учительница не признала вину и была освобождена под залог.

Ранее сообщалось, что в США 37-летнюю школьную учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с подростком. Детективам удалось установить, что ученик занимался сексом с женщиной в ее машине и у себя дома.