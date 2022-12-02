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19:07, 2 декабря 2022Россия

Загоревшийся после взрыва ангар в Новой Москве сняли на видео

В Новой Москве после взрыва газового баллона загорелся ангар

В поселке Сосенское в Новой Москве произошел пожар в металлической пристройке к одноэтажному зданию. Об этом сообщает столичное МЧС в своем Telegram-канале.

Ведомство также опубликовало видео, снятое на месте пожара. На записи видны полыхающее здание, из которого вырываются языки пламени, а также спасатели, борющиеся с огнем.

По информации РЕН ТВ, пожар начался после взрыва одного из газовых баллонов, хранившихся в ангаре.

Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров. В 18:35 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в сети появились кадры мощного пожара в торговом центре «Взлетка Plaza» в Краснодаре. На записи видны огромные языки пламени высотой с торговый центр. Во время пожара часть конструкций обвалилась.

Константин Лысяков
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