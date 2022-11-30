Мощный пожар в российском торговом центре сняли на видео
В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре «Взлетка» в Краснодаре
В сети появилась видеозапись мощного пожара в торговом центре «Взлетка Plaza» в Краснодаре. Ее публикует Telegram-канал Kras Mash.
На кадрах видны огромные языки пламени размером с высоту торгового центра. Во время пожара часть конструкций обваливается.
О пожаре на улице Весны в Советском районе Красноярска стало известно в среду, 30 ноября. Огонь распространился по кровле и фасаду здания, на месте работали 18 единиц техники и около 60 спасателей.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров, информации о пострадавших в МЧС не поступало. Пожарные локализовали возгорание спустя час после его начала.