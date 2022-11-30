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07:20, 30 ноября 2022Россия

Мощный пожар в российском торговом центре сняли на видео

В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре «Взлетка» в Краснодаре

В сети появилась видеозапись мощного пожара в торговом центре «Взлетка Plaza» в Краснодаре. Ее публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видны огромные языки пламени размером с высоту торгового центра. Во время пожара часть конструкций обваливается.

О пожаре на улице Весны в Советском районе Красноярска стало известно в среду, 30 ноября. Огонь распространился по кровле и фасаду здания, на месте работали 18 единиц техники и около 60 спасателей.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, информации о пострадавших в МЧС не поступало. Пожарные локализовали возгорание спустя час после его начала.

Анастасия Шейкина
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