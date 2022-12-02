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12:53, 2 декабря 2022Экономика

Российская Baskin Robbins задумалась о новом бренде

«Ъ»: российская франшиза Baskin Robbins может лишиться прав на бренд

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты полагают, что официальный франчайзи британской Baskin Robbins компании БРПИ могла лишиться прав на бренд.

Вывод о возможном уходе известного бренда из России рынок сделал на основе того, что БРПИ задумалась о смене бренда. В октябре-ноябре она подала заявку на регистрацию нового товарного знака BRandICE в Роспатент. Управляющий одного из кафе Baskin Robbins в Подмосковье также сообщил, что около месяца назад получил уведомление о смене товарного знака, и с 1 декабря заведение обязали установить новую вывеску.

На рынке предсказывают, что смена бренда продукции Baskin Robbins не станет болезненной для потребителей. В основном товары были представлены только в фирменных кафе, также компания занимала ограниченную долю рынка, прежде всего в премиальном сегменте.

По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, то, что Baskin Robbins долго оставалась в России после начала спецоперации, можно объяснить тесными связями с БРПИ, которая почти 30 лет платила роялти американской компании. Аналитики убеждены, что БРПИ сможет сохранить позиции на рынке и партнерскую сеть кафе даже под новой вывеской, особенно если снизит цены на продукцию для партнеров за счет экономии на роялти, при этом сохранив узнаваемость и элементы фирменного стиля.

БРПИ сотрудничала с Baskin Robbins с 1994 года. За это время компания начала производить около 200 сортов мороженого на собственной фабрике в Москве мощностью 16,5 тысячи тонн в год. По мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, в случае ухода британской компании с российского рынка БРПИ придется менять запатентованную рецептуру и разрабатывать новые линейки мороженого.

Ранее в опросе агентств Magram MR и PBN около трети россиян назвали уход иностранных брендов из страны предательством. Респонденты заявили, что потеряли доверие к данным компаниям.

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Данил Дмитриев
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