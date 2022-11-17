Россияне назвали предательством уход иностранных брендов из страны

Россияне назвали предательством уход зарубежных марок из страны из-за ситуации с Украиной

Россияне раскрыли отношение к компаниям, которые приостановили деятельность в стране из-за ситуации с Украиной. Соответствующий пресс-релиз, составленный агентствами Magram и PBN, попал в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 17 ноября.

Известно, что в исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 14 до 56 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. Так, каждый третий (32 процента) опрошенный назвал предательством уход иностранных брендов с российского рынка и заявил, что потерял доверие к данным ретейлерам.

В то же время 65 процентов респондентов считают, что закрытие зарубежных марок открывает новые возможности для отечественных предпринимателей. Выяснилось, что участники исследования испытывают острую потребность в российских брендах одежды, обуви и аксессуаров (35), а также производителях косметики и средств гигиены (21).

В июле появилась информация о том, что H&M окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

В марте еще несколько ретейл-платформ перестали поставлять продукцию в Россию. Речь идет о Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet, которые принадлежат компании Yoox Net-a-Porter Group. Yoox Net-a-Porter Group объединяет ретейл-платформы, реализующие одежду, обувь и аксессуары мировых марок.