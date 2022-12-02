Представитель Евросоюза бойкотировал саммит по торговле в США

Bloomberg: комиссар ЕС Бретон бойкотировал саммит в США из-за игнорирования проблем Европы

Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон бойкотировал проходящий в США саммит по вопросам торговли и технологий и отказался от поездки из-за того, что Вашингтон не намерен уделять достаточного внимания проблемам Европы. Об этом сообщают обозреватели агентства Bloomberg.

Согласно материалу, Брюссель серьезно обеспокоен игнорированием интересов представителей ЕС касательно действия американского закона о снижении инфляции (Акт о снижении инфляции, The Inflation Reduction Act, IRA), который влечет за собой негативные последствия для европейских компаний, в том числе немецкой BMW или французской Renaults.

Ранее стало известно, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон добились «значительного прогресса» на переговорах по новому закону об инфляции. Источник во французском министерстве финансов заявил, что стороны обсудили смягчение влияния закона на Европу.