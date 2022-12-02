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07:55, 2 декабря 2022Мир

Байден и Макрон добились значительного прогресса в переговорах по новому закону

Reuters: Байден и Макрон добились прогресса в переговорах по закону об инфляции
Эммануэль Макрон и Джо Байден

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон добились «значительного прогресса» на переговорах по новому закону об инфляции (Акт о снижении инфляции, The Inflation Reduction Act, IRA), принятому в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Источник во французском министерстве финансов заявил, что стороны обсудили смягчение влияния закона на Европу.

Отмечается, что администрация Байдена может использовать исполнительные указы, чтобы предоставить европейским союзникам тот же уровень исключений, что и страны, заключившие соглашение о свободной торговле.

Ранее президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. Он добавил, что в законе существуют недоработки, требующие исправлений, однако указал, что Вашингтон не ставил цели исключить тех, кто с ним сотрудничает.

В преддверии встречи лидеров сообщалось, что Макрон обсудит с американским коллегой Акт о снижении инфляции. «Я думаю, что он противоречит нормам Всемирной торговой организации и является недружественным», — прокомментировал принятие IRA глава государства.

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Марина Совина
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