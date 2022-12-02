Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона, но отказался за него извиняться

Президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA), который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, трансляция велась в Twitter-аккаунте Елисейского дворца.

«США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден добавил, что в законе существуют недоработки, требующие исправлений, однако указал, что Вашингтон не ставил цели исключить тех, кто с ним сотрудничает.

В преддверии встречи лидеров сообщалось, что Макрон обсудит с американским коллегой Акт о снижении инфляции. «Я думаю, что он противоречит нормам Всемирной торговой организации и является недружественным», — прокомментировал принятие IRA глава государства.