Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 2 декабря 2022Мир

Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона, но отказался за него извиняться
Эммануэль Макрон и Джо Байден

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден признал несовершенство закона о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA), который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, трансляция велась в Twitter-аккаунте Елисейского дворца.

«США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден добавил, что в законе существуют недоработки, требующие исправлений, однако указал, что Вашингтон не ставил цели исключить тех, кто с ним сотрудничает.

В преддверии встречи лидеров сообщалось, что Макрон обсудит с американским коллегой Акт о снижении инфляции. «Я думаю, что он противоречит нормам Всемирной торговой организации и является недружественным», — прокомментировал принятие IRA глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022
Украинских военных уличили в использовании Starlink для «всякой фигни»
Россия предложила ввести тайное голосование для резолюций ООН по Украине
Роскошную квартиру миллионера-педофила продали со скидкой в Париже
Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году
Решения о школьной форме в России пообещали принимать с учетом мнения родителей
Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона
Пентагон решил научить ВСУ современному стилю ведения войны
Бывший посол ЛНР заявил о желании Киева отвлечь население от проблем
Власти США призвали объяснить необходимость выделения Украине военной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.