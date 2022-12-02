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17:40, 2 декабря 2022Силовые структуры

Выманившего 23 миллиона рублей у россиянок брачного афериста осудили на пять лет

В Москве брачного афериста осудили на пять лет за обман трех женщин на 23 миллиона рублей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии брачного афериста Нодиржона Рахманова, выманившего более 23 миллионов рублей у трех россиянок. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает РИА Новости.

Его жена и пособница Ольга Рахманова, помогавшая ему обманывать женщин, получила четыре года условно.

По данным агентства, фигурант искал жертв на сайте знакомств Mamba. Он выбирал пользовательниц, мечтающих создать семью, уделял им время, втирался в доверие и говорил о том, что собирается заключить с ними брак. Спустя время он начинал выманивать у них деньги якобы на лечение несуществующего онкологического заболевания или на создание бизнеса.

Супруга Ольга подыгрывала мошеннику, представляясь его сестрой.

29 сентября сообщалось, что в Москве юноша создал фейковые аккаунты девушек и выманил у подростка 3 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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