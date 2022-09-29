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Аферист создал фейковые аккаунты и выманил у российского подростка миллионы

В Москве юноша создал фейковые аккаунты девушек и выманил у подростка три миллиона рублей

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

В Москве следователи предъявили обвинения 23-летнему уроженцу Республики Башкортостан за вымогательство миллионов рублей у подростка. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, с мая 2019-го по март 2020 года юноша создавал фейковые страницы в социальных сетях. С фальшивого аккаунта девушки аферист познакомился с несовершеннолетним, уточняет РИА Новости. Фигурант общался с подростком, а затем стал угрожать, что опубликует все переписки, если тот не переведет ему деньги. Потерпевший отправил обманщику три миллиона рублей, однако молодого человека задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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