Бритни Спирс от скуки вышла замуж за саму себя

Певица Бритни Спирс от скуки снялась в фате и вышла замуж за саму себя

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в откровенном видео и поделилась неожиданным заявлением. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале ролика певица позирует в кружевной фате и ночной сорочке, сквозь ткань которой просвечивает ее грудь. Затем она предстала перед поклонниками в белом платье с полупрозрачным верхом. «Ага... Я вышла замуж за саму себя. Мне стало скучно. Мне так нравится моя фата, и я сказала: "Это безумие? Или в этом что-то есть?"» — подписала она публикацию, которая набрала 93 тысячи лайков.

Фанаты выразили беспокойство по поводу душевного состояния знаменитости в комментариях под постом. «Так много вопросов и так мало ответов», «Кто-нибудь может у нее забрать ночные сорочки и телефон?», «Я отписываюсь. Все это слишком странно», «Честно говоря, у меня больше нет слов. Бритни, выйди в прямой эфир и скажи, что с тобой происходит на самом деле». «Похоже на сцену из фильма ужасов», — высказывались они.

В ноябре Бритни Спирс снялась обнаженной в ванной комнате и встревожила фанатов пошлым заявлением. На снимке 40-летняя певица позирует перед камерой, прикрывая голую грудь руками, а зону бикини — эмодзи в виде цветка. «Люблю сосать! Никогда не выкладываю профессиональные фото... Мне легко сосать! Продолжай аплодировать, сука!» — призналась Спирс в описании к снимку.