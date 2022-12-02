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12:19, 2 декабря 2022Культура

Журнал «Лиза» пригрозил певице Монеточке судом

Журнал «Лиза» пригрозил Монеточке судом и потребовал удалить свой логотип из ее соцсетей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журнал «Лиза» пригрозил российской певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) судом за использование их логотипа в социальной сети. Об этом артистка сообщила в Instagram(cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Издание направило артистке претензию о неправомерном использовании их товарного знака, а также потребовало удалить логотип журнала из соцсетей исполнительницы. Монеточка сообщила, что не обижается на компанию, так как изначально не договаривалась с ней, а также удалила логотип.

«Это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой. У нее же семейные ценности, а также благотворительность и помощь людям», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты певцу Стасу Костюшкину полумиллиона рублей. Исполнительница проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую».

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Анастасия Астахова
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