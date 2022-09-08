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Монеточка прокомментировала сообщения об объявлении ее в розыск

Певица Монеточка заявила, что не знала о своем нахождении в розыске

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) отреагировала на сообщения о том, что ее объявили в розыск. Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegaram-канале.

По словам исполнительницы, она не знала, что находится в розыске, так как полностью оплатила штраф. «По поводу этого розыска: я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом только из новостей — так же, как и вы. Сейчас мой долг полностью погашен. Возможно, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Ну, попробую я сделать, видимо, так. Неприятное утро. Хочется поскорее забыть эту ситуацию», — рассказала певица.

Она также прикрепила в Telergam-аккаунте скриншоты чеков об оплате судебных задолженностей.

Ранее сообщалось о том, что Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты певцу Стасу Костюшкину полумиллиона рублей. Уточняется, что исполнительница проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую». Позже Монеточка покинула Россию и вместе с мужем обосновалась в другой стране, где родила дочь.

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Дениза Мацаева
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