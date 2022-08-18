Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Певица Монеточка впервые стала матерью

Super.ru: певица Монеточка родила дочь
Монеточка

Монеточка. Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) впервые стала матерью, она родила дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

17 августа Монеточка сообщила в своем Telegram-канале, что отправилась в роддом, сопроводив пост своим фото с животом. «Мы поехали в роддом! Счастливо оставаться, лузеры!», — сыронизировала исполнительница.

8 мая 23-летняя певица раскрыла пол будущего ребенка в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

26 декабря Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева (Виктор Емелин). На регистрации в Сочи присутствовали только новобрачные, однако позже пара поделилась фотографиями с торжества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Российские космонавты досрочно вернулись на МКС из-за проблем со скафандром
Российские военные подавили огонь установки «Цезарь» на харьковском направлении
США напомнили Турции о санкциях за закупку российских ЗРС С-400
Глобальные изменения в мировой экономике связали с попытками изолировать Россию
Певица Монеточка впервые стала матерью
Диетолог рассказала о влиянии яблочного уксуса на организм
Доктор Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ
МИД России отреагировал на обстрелы ядерных объектов со стороны Киева
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС
Усик объяснил образ казака на битве взглядов с Джошуа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.