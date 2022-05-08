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Монеточка рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка

Беременная певица Монеточка рассказала, что у нее родится девочка

Кадр: А поговорить? / YouTube

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала, что у нее скоро родится девочка. Пол будущего ребенка артистка раскрыла в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

23-летняя певица уточнила, что сейчас находится на шестом месяце беременности.

Ранее Монеточка поделилась своими сомнениями относительно замужества. Она заявила, что стала «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж».

Певица заключила брак с музыкантом и продюсером Виктором Исаевым (настоящее имя — Виктор Емелин) в конце декабря 2020 года. На регистрации в Сочи присутствовали только новобрачные. Позже она показала кадры с торжества.

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Константин Лысяков
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