Певицу Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты Костюшкину

Певицу Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты Стасу Костюшкину полумиллиона рублей

Российскую певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) объявили в розыск судебные приставы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Причиной стал тот факт, что артистка не выплатила певцу Стасу Костюшкину полмиллиона рублей после того, как проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую».

Суд встал на сторону Костюшкина и обязал певицу выплатить артисту полмиллиона рублей в качестве компенсации. Позже Монеточка покинула Россию и вместе с мужем обосновалась в другой стране, где родила дочь.

Сумму Костюшкину Гырдымова так и не выплатила, теперь судебные приставы проверяют счета певицы и, в случае необходимости, могут арестовать ее квартиру, расположенную на Чистых прудах в Москве.

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