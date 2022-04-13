Монеточка заплатит полмиллиона рублей из-за песни «Мама, я не зигую»

Монеточка заплатит Стасу Костюшкину полмиллиона рублей из-за песни «Мама, я не зигую»

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) заплатит бывшему солисту поп-группы «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину полмиллиона рублей из-за песни «Мама, я не зигую». Об этом сообщает «360».

Басманный суд Москвы не только присудил Костюшкину компенсацию, но и запретил Монеточке исполнять композицию. Оба артиста не появились на заседании. Изначально экс-участник группы «Чай вдвоем» требовал 900 тысяч рублей.

Летом 2021 года Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате. Он узнал в песне 23-летней исполнительницы «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Отмечалось, что певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось.

В декабре 2021 года судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что трек Монеточки является плагиатом. «Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25 процентов интонационного материала и 32,99 процента от общего произведения», — заявил адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян. Так, плагиат признали официально в Басманном суде Москвы.