В России выявили 6721 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6721 случая коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6721 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 604 334. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 6785.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1190), Петербурге (730) и Свердловской области (307). Меньше всего — в Ингушетии и Туве (по 2 случая), на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1150. За этот же период 5684 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 009 259.

За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 117 человек.