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11:03, 1 декабря 2022Россия

В России выявили 6785 случаев коронавируса

Оперштаб: за сутки в России выявили 6785 случаев коронавируса
СюжетПандемия в России

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России за сутки выявили 6785 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 597 613. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 6088.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1390), Петербурге (626) и Свердловской области (305). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), на Чукотке (2 случая), в Туве и Ингушетии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1311. За этот же период 5865 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 003 575.

За сутки умерли 58 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 060 человек.

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Анастасия Шейкина
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