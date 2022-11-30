В России выявили 6088 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6088 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 6088 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 590 828. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 30 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4928.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1405), Петербурге (598) и Свердловской области (303). Меньше всего — в Ингушетии, Ненецком автономном округе (по 2 случая), а также в республике Алтай и в Карачаево-Черкесии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1341. За этот же период 5557 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 997 710.

За сутки умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 002 человека.

