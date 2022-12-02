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18:24, 2 декабря 2022Силовые структуры

Насиловавший несколько лет четырехлетнюю дочь россиянин попал под следствие

В Дагестане задержали 34-летнего отца, несколько лет насиловавшего четырехлетнюю дочь

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане правоохранители задержали 34-летнего отца, домогавшегося маленькой дочери. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 ноября фигурант приставал к девочке. Мужчина почти два года совращал четырехлетнюю дочь, уточняет «Комсомольская правда». Он запрещал ей рассказывать кому-либо и угрожал.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что расследование дела контролирует руководитель следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Ранее стало известно, что в Петербурге 47-летний отец совратил пятилетнюю дочь и сбежал в Тольятти, его разыскивают.

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Екатерина Власова
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