Секс-блогер указала на плюсы интима с разведенными мужчинами

Блогер Хокинг заявила, что разведенные мужчины устраивают «дискотеку под одеялом»

Разведенные мужчины устраивают под одеялом настоящую «дискотеку» во время интимного контакта, заявила австралийская секс-блогер и ведущая Яна Хокинг. В колонке для Daily Mail она указала на плюсы интима с разведенными.

По словам Хокинг, у нее было трое разведенных мужчин, и все они радовались вернувшейся возможности ходить на свидания. «Они ухаживали, были вежливы и так отстали от жизни, что это были старомодные встречи. Мы созванивались, а не писали сообщения, ужинали в хорошем ресторане, а не пили в сомнительном баре», — привела пример она.

Кроме того, призналась блогер, такие мужчины хороши в постели. «Я могу сказать одно: это эмодзи "огонек". Парни, с которыми я встречалась, устраивали настоящую дискотеку под одеялом, потому что перед разводом секса у них было немного», — написала Хокинг, добавив, что лица таких скучавших по половой жизни мужчин буквально светятся.

При этом, предупредила она, со времени развода должен пройти как минимум год. «Им нужно время, чтобы привести мысли в порядок, пережить необходимость гулянок, отпустить прошлое. Я не готова на еще одно свидание с парнем, который вчера сбежал из брака и жалуется на то, как его достала бывшая. Это свидание, а не прием у психотерапевта», — заключила Хокинг.

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