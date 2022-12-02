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07:02, 2 декабря 2022Забота о себе

Секс-блогер указала на плюсы интима с разведенными мужчинами

Блогер Хокинг заявила, что разведенные мужчины устраивают «дискотеку под одеялом»

Фото: Shutterstock

Разведенные мужчины устраивают под одеялом настоящую «дискотеку» во время интимного контакта, заявила австралийская секс-блогер и ведущая Яна Хокинг. В колонке для Daily Mail она указала на плюсы интима с разведенными.

По словам Хокинг, у нее было трое разведенных мужчин, и все они радовались вернувшейся возможности ходить на свидания. «Они ухаживали, были вежливы и так отстали от жизни, что это были старомодные встречи. Мы созванивались, а не писали сообщения, ужинали в хорошем ресторане, а не пили в сомнительном баре», — привела пример она.

Кроме того, призналась блогер, такие мужчины хороши в постели. «Я могу сказать одно: это эмодзи "огонек". Парни, с которыми я встречалась, устраивали настоящую дискотеку под одеялом, потому что перед разводом секса у них было немного», — написала Хокинг, добавив, что лица таких скучавших по половой жизни мужчин буквально светятся.

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При этом, предупредила она, со времени развода должен пройти как минимум год. «Им нужно время, чтобы привести мысли в порядок, пережить необходимость гулянок, отпустить прошлое. Я не готова на еще одно свидание с парнем, который вчера сбежал из брака и жалуется на то, как его достала бывшая. Это свидание, а не прием у психотерапевта», — заключила Хокинг.

Ранее рэперша Карди Би в своем Twitter-аккаунте сравнила проблемы обычных людей с королевскими, посмотрев сериал о британской монархии «Корона». В последнем на данный момент, пятом сезоне «Короны» сюжет разворачивается вокруг развода принцессы Дианы и неверного ей мужа, принца Чарльза (будущего короля Карла III). Проблема измен сильно тронула Карди Би, пережившую предательство со стороны супруга и отца своих детей — рэпера Offset.

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Александра Лисица
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