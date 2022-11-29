Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:45, 29 ноября 2022Забота о себе

Карди Би нашла в сериале «Корона» общую для всех женщин проблему

Карди Би посмотрела сериал «Корона» и сравнила проблемы обычных женщин с королевскими

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Рэперша Карди Би в своем Twitter-аккаунте сравнила проблемы обычных людей с королевскими, посмотрев сериал о британской монархии «Корона». На ее размышления об общей беде всех женщин обратил внимание сайт HypeBae.

В последнем на данный момент, пятом сезоне «Короны» сюжет разворачивается вокруг развода принцессы Дианы и неверного ей мужа, принца Чарльза (будущего короля Карла III). Проблема измен сильно тронула Карди Би, пережившую предательство со стороны супруга и отца своих детей — рэпера Offset. «Смотрю "Корону", убеждаюсь, что будь ты хоть королевой английской, хоть соседской девчонкой, проблемы с мужчинами у всех одинаковые. Берегите себя», — написала она.

Карди Би и Offset после измен рэпера остались вместе. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Калчер и годовалого сына Вейва.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Ранее сообщалось, что жена игравшего в России южноафриканского футболиста Мэттью Бута поймала его на измене из-за чизкейка. Женщина очень удивилась, что торт, который ее муж готовил накануне дня рождения их ребенка, пропал наутро, и вычислила любовницу по его соцсетям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины
Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста
Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео
Звездный парикмахер раскрыл три способа стать стройнее с помощью причесок
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике оценили
В ОБСЕ объяснили решение США не признавать Россию страной-спонсором терроризма
Стали известны еще два участника плей-офф чемпионата мира-2022
Центробанк решил не выкупать заблокированные активы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.