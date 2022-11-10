Жена поймала игравшего в России футболиста на измене из-за чизкейка

Футболист попался на измене, когда испек любовнице торт и увез в любимом контейнере жены

Известный южноафриканский футболист Мэттью Бут, некогда игравший в России, попался на измене, когда испек любовнице торт и увез его в любимом контейнере жены. Об этом рассказало издание ECR.

Супруга Бута Соня сообщила у себя в социальных сетях, что вечером перед днем рождения их сына муж приготовил чизкейк. Однако наутро пропал и торт, и любимый пластиковый контейнер Сони. Решив проверить свои подозрения, женщина поехала в дом предполагаемой любовницы вместе с ее мужем, чтобы забрать контейнер, и поделилась видеозаписью поездки на своей странице.

Сам Мэттью Бут уже прокомментировал ее действия и заявил, что его печалит и разочаровывает происходящее. Он пригрозил супруге судом, поскольку она не только не уведомила его о желании рассказать о проблемах в браке, но и якобы поставила в опасное положение их общих детей.

В социальных сетях Соню Бут активно поддержали. Пользователи Twitter, в частности, поделились с женщиной сделанными недавно фотографиями и видео, на которых футболист обедает с любовницей.

Мэттью Бут — южноафриканский футболист. Неоднократно становился чемпионом ЮАР, участвовал в олимпийских играх в составе национальной команды. Некоторое время играл в российском чемпионате: становился финалистом Кубка России в составе «Ростова», а в 2004 году — бронзовым призером чемпионата России в составе «Крыльев Советов».

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что в супружеских изменах есть неочевидные и неожиданные плюсы. Врач заявил, что пострадавшая сторона всегда может найти для себя дополнительные выгоды из-за образовавшегося любовного треугольника.