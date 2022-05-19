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Сексолог рассказал о неожиданных плюсах супружеских измен

Сексолог Кульгавчук: измены могут спасти брак при несовпадении темперамента партнеров

Фото: Shutterstock

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что в супружеских изменах есть неочевидные и неожиданные плюсы. В беседе с «Пятым каналом» врач заявил, что пострадавшая сторона всегда может найти для себя дополнительные выгоды из-за образовавшегося любовного треугольника.

По словам специалиста, адюльтер может спасти брак при несовпадении сексуального темперамента партнеров. Если половая конституция у одной из сторон союза значительно ниже, чем у другой, это рано или поздно приводит к поиску объекта удовлетворения страсти вне брака. Некоторые жены, по его словам, в таком случае даже радуются появлению «помощницы по интиму».

«Чрезвычайный напор мужчины с предъявлением претензий жене в „отлынивании“ от так называемого супружеского долга, нежелание идти на компромисс, вызывает эмоциональное отторжение у жены. Но разводиться она не хочет, поскольку, например, муж, по ее мнению, неплохой отец, неплохо зарабатывает и вне сексуальной сферы отношения ее устраивают», — объяснил Кульгавчук.

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Многие женщины, преимущественно из богемной и творческой среды, также считают появление новой любовницы у мужа способом улучшить брак. Сексолог объяснил, что изменники часто становятся более внимательными, обходительными, менее раздраженными, начинают следить за собой. В таких случаях законная жена не знает ничего наверняка и не говорит о своих подозрениях партнеру, потому что такие изменения в его поведении ей очень нравятся.

Также многие женщины воспринимают чувство вины, которое испытывает мужчина из-за походов налево, в качестве вторичной выгоды, утверждает сексолог. Из-за этого неверные мужья как бы покупают прощение за измены: в качестве моральной компенсации за доставленные неудобства они щедро одаривают своих жен дорогими подарками, вывозят на отдых и потакают их желаниям, заключил он.

Ранее британский футболист, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что изменил жене, а она вычислила его при помощи камеры в дверном звонке. Просматривая записи, женщина увидела своего мужа в компании незнакомки.

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Наталья Обрядина
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