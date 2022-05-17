Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Жена вычислила измену мужа неожиданным способом

The Sun: в Великобритании жена вычислила измену мужа благодаря камере в дверном звонке

Фото: Shutterstock

Футболист из Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что изменил жене, а она вычислила это неожиданным способом, о котором он не подумал. Его выдала камера в дверном звонке, пишет издание The Sun.

По словам 28-летний мужчины, его супруга улетела в Испанию к своей сестре, чтобы помочь ей с маленьким ребенком. Ее не было чуть больше месяца. В это время она часто ссорилась с мужем: он звал ее домой, но, по его словам, приезд все откладывался.

Однажды вечером футболист гулял с товарищами по команде, которые познакомили его с 20-летней девушкой. Они выпили, потанцевали, а после он пригласил ее к себе. Девушка приходила к нему домой еще две следующие ночи. По словам футболиста, он решился на измену, потому что соскучился по сексу за время отсутствия жены.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Супруга вернулась домой через неделю. Пытаясь разобраться, почему курьер не доставил ей заказ, женщина начала проверять записи, которые делала камера видеонаблюдения в дверном звонке, и случайно увидела мужа в компании незнакомки.

После этого футболисту пришлось признаться в измене. Он утверждает, что жена разорвала с ним отношения и уже три месяца отказывается возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что жительница Англии решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Она написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
У квазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Жена вычислила измену мужа неожиданным способом
«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину
Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции
В корпусе американских боевых кораблей обнаружили трещины
Россия откроет наземную границу с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.