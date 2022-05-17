Жена вычислила измену мужа неожиданным способом

The Sun: в Великобритании жена вычислила измену мужа благодаря камере в дверном звонке

Футболист из Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что изменил жене, а она вычислила это неожиданным способом, о котором он не подумал. Его выдала камера в дверном звонке, пишет издание The Sun.

По словам 28-летний мужчины, его супруга улетела в Испанию к своей сестре, чтобы помочь ей с маленьким ребенком. Ее не было чуть больше месяца. В это время она часто ссорилась с мужем: он звал ее домой, но, по его словам, приезд все откладывался.

Однажды вечером футболист гулял с товарищами по команде, которые познакомили его с 20-летней девушкой. Они выпили, потанцевали, а после он пригласил ее к себе. Девушка приходила к нему домой еще две следующие ночи. По словам футболиста, он решился на измену, потому что соскучился по сексу за время отсутствия жены.

Супруга вернулась домой через неделю. Пытаясь разобраться, почему курьер не доставил ей заказ, женщина начала проверять записи, которые делала камера видеонаблюдения в дверном звонке, и случайно увидела мужа в компании незнакомки.

После этого футболисту пришлось признаться в измене. Он утверждает, что жена разорвала с ним отношения и уже три месяца отказывается возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что жительница Англии решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Она написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.