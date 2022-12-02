Российского подростка осудят за убийство собутыльника из-за спора о долге

В Бурятии будут судить подростка, три часа до смерти избивавшего мужчину из-за спора

В Республике Бурятия суд рассмотрит дело 17-летнего подростка об убийстве мужчины из-за спора о деньгах. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, фигурант живет в селе Ганзурино, не ходит на учебу и употребляет алкоголь. Вечером 18 сентября он выпивал в компании взрослых местных жителей в доме одного их них. Там юноша поссорился с собутыльником из-за денежного долга, они начали драться. Тогда несовершеннолетний решил убить оппонента и три часа избивал его кулаками, ногами и другими предметами. Также он наносил по телу потерпевшего удары ножом. Суммарно обвиняемый нанес около 70 повреждений, и жертва скончалась.

Несовершеннолетний сбежал, однако вскоре его задержали. Было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Молодой человек признал вину. Отмечается, что обвиняемый — студент колледжа. Но с ноября 2021 года он не посещал занятия, при этом был переведен на второй курс. «Данное обстоятельство способствовало алкоголизации молодого человека и последующему совершению им особо тяжкого преступления. В связи с этим с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, директору колледжа направлено представление о ненадлежащей воспитательной работе со студентами. Меры по нему уже приняты», — добавили в ведомстве.