Популярная ведущая раскрыла отношение к эмигрировавшим россиянам

Телеведущая Летучая заявила, что с интересом наблюдает за жизнью эмигрировавших россиян

Популярная российская телеведущая Елена Летучая заявила, что ей интересно наблюдать за жизнью эмигрировавших соотечественников. Отношение к россиянам, покинувшим страну, она раскрыла в публикации в своем Telegram-канале.

По мнению Летучей, слово «релокация» стало одним из важнейших в 2022 году. «Если вдруг последние полгода вы были на Марсе, поясню: релокация — это переезд бизнеса или людей со всеми их навыками и скарбом за границу», — объяснила она .

«Я уже как-то писала о том, что я бы так не смогла, и потому с интересом наблюдала и продолжаю наблюдать за тем, как эти бесстрашные люди шагают в неизвестность, в какую-то совершенно новую жизнь», — написала ведущая. По ее словам, каждый человек имеет право «строить свои планы, как ему вздумается».

Говоря о том, как эмиграция может поменять жизнь, Летучая призвала поклонников относиться с уважением к людям любого социального статуса, национальности и достатка. «Не исключено, что завтра ты окажешься на месте курьера, который опоздал с заказом на 20 минут, или официантки, случайно разбившей бокал, или в роли тех, кому не сдают квартиру», — подчеркнула она.

Ранее Летучая призналась, что не смогла бы переехать из России, так как ей было бы «нестерпимо больно» покинуть дом, близких людей и родной город. Помимо того, она назвала эмиграцию одним из самых травматичных событий в жизни.