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Популярная российская ведущая высказалась о перспективе эмиграции

Телеведущая Елена Летучая заявила, что никогда не смогла бы эмигрировать из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная телеведущая Елена Летучая раскрыла отношение к эмиграции и высказалась о перспективе переезда из России. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

«Лично я никогда бы не смогла переехать жить в другую страну. Мне было бы нестерпимо больно оставить свой дом, своих друзей, родных, город, каждый сантиметр которого напоминает о каких-то невероятных историях моей жизни, всю красоту России», — заявила Летучая. Она отметила, что любит путешествовать, однако если поездка длится больше чем три недели, начинает скучать по дому.

Телеведущая также согласилась с тем, что туризм не стоит путать с эмиграцией. По мнению Летучей, «никто никого нигде с распростертыми объятиями не ждет». Помимо того, она назвала эмиграцию одним из самых сложновыполнимых и травматичных событий в жизни и указала, что переехавшим приходится сталкиваться как с бытовыми проблемами, так и с тем, что они окружены людьми с совершенно иным культурным кодом.

«Меня поражают люди, которые огульно кидаются в эмиграцию, не думая о том, кем они будут работать, с кем общаться, как воспитывать детей. А все эти вопросы встают в полный рост перед каждым эмигрантом», — добавила знаменитость.

Ранее Летучая также назвала самые красивые, по ее мнению, места в России. В этот список она включила Камчатку, Алтай, Северные Курилы, Приморье и озеро Байкал.

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Маргарита Щигарева
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