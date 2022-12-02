Роскошную квартиру миллионера-педофила продали со скидкой в Париже

Болгарский бизнесмен купил со скидкой элитное жилье миллионера-педофила Эпштейна в Париже

Роскошную квартиру в Париже, которая принадлежала миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну, продали со скидкой. Новым владельцем элитного жилья стал болгарский бизнесмен Георгий Тучев, сообщает Bloomberg.

Речь идет о недвижимости, которая состоит из двух объединенных квартир общей площадью 685 квадратных метров. Отмечается, что жилье находится на авеню Фош в одном из самых роскошных зданий французской столицы. Оформлением интерьера занимался известный дизайнер Альберто Пинто, а из окон квартиры открывается вид на Триумфальную арку.

Отмечается, что изначально недвижимость была выставлена на продажу за 11,9 миллиона евро (763,8 миллиона рублей). Однако Тучеву, который владеет компанией по производству пластиковой упаковки Gotmar, объект достался за 10 миллионов евро (641,9 миллиона рублей). Уточняется, что часть выручки от продажи жилья пойдет на выплаты жертвам Эпштейна.

Квартира с потолками высотой пять метров расположена на втором этаже дома. Внутри есть несколько комнат для проведения официальных приемов, несколько спален, мраморная ванная комната, сауна, тренажерный зал и массажный кабинет.

Ранее с большой скидкой захотели продать два острова в США — Грейт-Сент-Джеймс и Литл-Сейнт-Джеймс --, которые принадлежали Джеффри Эпштейну. За три месяца с момента выхода на рынок объекты подешевели на 15 миллионов долларов, до 110 миллионов долларов.