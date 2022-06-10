Острова миллионера-педофила решили продать с большой скидкой

Два острова миллионера-педофила Эпштейна подешевели на 15 миллионов долларов

Два острова в США, принадлежавшие покойному миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну — Грейт-Сент-Джеймс и Литл-Сейнт-Джеймс, — решили продать с большой скидкой. За три месяца с момента выхода на рынок объекты подешевели на 15 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Цена островов упала до 110 миллионов долларов. Теперь объекты можно приобрести отдельно по 55 миллионов долларов за каждый — в агентстве по недвижимости Modlin Group отметили, что большая часть потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении только одного острова. Впервые острова Эпштейна выставили на продажу в марте, их изначальная цена составляла 125 миллионов долларов.

Эпштейн купил остров Грейт-Сент-Джеймс площадью 64 гектара в 2016 году за 20 миллионов долларов, а остров Литл-Сейнт-Джеймс в 28 гектаров — в 1998 году. На территории второго объекта находятся главный жилой комплекс, четыре гостевые виллы, вертолетная площадка, причал, частные пляжи и тренажерный зал.

Острова были частью портфеля недвижимости Эпштейна. При жизни финансист заманивал на один из выставленных на продажу объектов женщин и несовершеннолетних девочек и подвергал их сексуальному насилию. Юрист покойного миллионера Даниэль Вайнер заявил, что вырученные от продажи имущества средства пойдут на разрешение судебных разбирательств.