Острова миллионера-педофила выставили на продажу

Два острова миллионера-педофила Эпштейна выставили на продажу за 125 миллионов долларов

Острова Грейт-Сент-Джеймс и Литл-Сейнт-Джеймс, которые принадлежат к группе американских Виргинских островов в Карибском море, выставили на продажу. Объекты принадлежали ныне покойному миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну, сообщает The Guardian.

Два острова были частью портфеля недвижимости Эпштейна, их оценили в 125 миллионов долларов. Юрист, который занимается вопросами имущества Эпштейна, Даниэль Вайнер заявил, что вырученные от продажи средства пойдут на разрешение судебных разбирательств. По данным прокуратуры, миллионер заманивал на один из островов женщин и несовершеннолетних девочек и подвергал их сексуальному насилию.

Эпщтейн приобрел остров Грейт-Сент-Джеймс площадью около 64 гектаров в 2016 году за 20 миллионов долларов, участок почти не был обустроен. Литл-Сейнт-Джеймс размером в 28 гектаров миллионер купил в 1998 году — на нем есть главный жилой комплекс, четыре виллы для гостей, вертолетная площадка, причал, частные пляжи и тренажерный зал.

В июле 2021 года в штате Нью-Мексико на юго-западе США на продажу выставили огромное поместье Эпштейна. Территорию с особняком, в котором бывший владелец издевался над жертвами, оценили в 27,5 миллиона долларов. Выручку от продажи планировали отправить пострадавшим от действий педофила.

Джеффри Эпштейна обвинили в создании преступной сети, благодаря которой тот несколько лет сексуально эксплуатировал девушек, в том числе несовершеннолетних. По некоторым сведениям, он также занимался торговлей людьми. Миллионера-педофила поймали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Преступник не дождался приговора суда и в августе того же года свел счеты с жизнью в тюрьме.