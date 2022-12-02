ВСУ обстреляли российское село

Губернатор Гладков сообщил, что белгородское село Старый Хутор подверглось обстрелу ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снаряда были повреждены три частных дома, в них выбило окна и оказалась посечена кровля, пояснил Гладков.

«Также повреждена линия электропередачи, село обесточено», — написал белгородский губернатор. Он подчеркнул, что аварийные бригады выехали к месту происшествия.

1 декабря Гладков рассказал, что один человек пострадал при обстреле села Муром Шебекинского городского округа. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Кроме того, по данным властей, в белгородском селе были повреждены два частных домовладения, а также линии электропередачи.