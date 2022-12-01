Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского села

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ села Муром

Один человек пострадал при обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают российское село в течение всего дня. В результате один местный житель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Гладков добавил, что в селе были повреждены два частных домовладения, а также линии электропередачи. В данный момент оперативные службы проводят подомовой обход.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ обстреляли несколько сел в Валуйском районе и Шебекинском округе Белгородской области. По его словам, осколками снарядов были повреждены жилые дома, а также дом культуры и детский сад.

Кроме того, 17 ноября во время очередного обстрела города Шебекино снаряды украинских «Градов» попали в жилой дом. В результате пострадала 11-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.