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14:20, 17 ноября 2022Россия

Появились подробности о пострадавшей после обстрела «Градов» под Белгородом

Shot: 11-летняя девочка пострадала после обстрела «Градов» в белгородском Шебекино

Фото: Telegram-канал «SHOT»

После обстрела Шебекино в Белгородской области снаряды «Градов» попали в жилой дом, в результате пострадала 11-летняя девочка. Такие подробности приводятся в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас на месте начали работу оперативные службы.

17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли из «Градов» Шебекино. Снаряды, по его данным, угодили в жилой дом.

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15 ноября в результате обстрела ВСУ в белгородском Шебекино два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анна Щербакова
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