ВСУ обстреляли несколько сел в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких сел со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Валуйском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход», — написал он.

17 ноября стало известно, что после обстрела Шебекино в Белгородской области снаряды «Градов» попали в жилой дом, в результате чего пострадала 11-летняя девочка.

В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.