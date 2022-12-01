ВСУ обстреляли несколько сел в граничащем с Украиной российском регионе
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких сел со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Валуйском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход», — написал он.
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В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.