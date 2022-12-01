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15:24, 1 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли несколько сел в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких сел со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Валуйском районе и Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход», — написал он.

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17 ноября стало известно, что после обстрела Шебекино в Белгородской области снаряды «Градов» попали в жилой дом, в результате чего пострадала 11-летняя девочка.

В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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