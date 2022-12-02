Президент Белоруссии Лукашенко призвал перестать «менять правила игры» в сфере образования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перестать «менять правила игры» в сфере образования республики. Его слова передает БЕЛТА.

«Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать. (…) Вообще, это (частые изменения в сфере образования — прим. «Ленты.ру») уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре», — сказал белорусский лидер.

Помимо этого, он подчеркнул, что вступительная кампания в вузы не должна быть «лотереей». По словам Лукашенко, нужно создать равные возможности для получения образования и обеспечить справедливое отношение ко всем поступающим.

Ранее белорусское правительство прекратило действие соглашения с советом министров Польши о признании эквивалентности высшего образования и ученых степеней. Указанный документ стороны подписали в 2005 году в Варшаве.