Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 2 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал перестать «менять правила игры» в сфере образования

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перестать «менять правила игры» в сфере образования республики. Его слова передает БЕЛТА.

«Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать. (…) Вообще, это (частые изменения в сфере образования — прим. «Ленты.ру») уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре», — сказал белорусский лидер.

Помимо этого, он подчеркнул, что вступительная кампания в вузы не должна быть «лотереей». По словам Лукашенко, нужно создать равные возможности для получения образования и обеспечить справедливое отношение ко всем поступающим.

Ранее белорусское правительство прекратило действие соглашения с советом министров Польши о признании эквивалентности высшего образования и ученых степеней. Указанный документ стороны подписали в 2005 году в Варшаве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»
ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS
В Подмосковье три человека попали под поезд
Стюардесса забралась на шасси самолета в мини-юбке и восхитила подписчиков
Питон попытался проглотить сразу четырех поссумов и потерпел неудачу
В Испании оценили причастность России к рассылке бомб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.