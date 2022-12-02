Власти США призвали объяснить необходимость выделения Украине военной помощи

BI: власти США должны объяснить необходимость выделения Украине очередной военной помощи

Американским законодателям необходимо обратиться к властям страны с требованием объяснить необходимость выделения Украине очередной военной помощи прежде, чем одобрять данную инициативу, пишет портал Business Insider (BI).

Издание отмечает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл дали обещание ускорить выделение средств Киеву. Автор статьи указал на то, что Вашингтон отправляет Украине огромное количество вооружений, призвав администрацию Байдена рассказать, чем, по ее мнению, должен закончиться военный конфликт между Россией и Украиной.

«Если стороны идут к бесконечной борьбе до последнего, то Вашингтон должен четко понимать, что основные интересы национальной безопасности США на кону не стоят. При этом конфликт затягивается, а Украина все чаще просит у США экономической поддержки», — пишет портал.

По мнению автора, США не стоит продолжать принимать участие в данном затяжном конфликте, напомнив горький опыт с выводом американских войск из Афганистана. «Даже вполне оправданная миссия может превратиться в трясину на долгие годы и даже десятилетия», — заключил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия рассчитывает на то, что ООН выразит недвусмысленное осуждение противоправных действий Украины по отношению к российским военнопленным.