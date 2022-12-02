Россия призвала ООН осудить Украину за пытки и убийства военнопленных

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия ожидает осуждения Украины за пытки военнопленных

Россия рассчитывает, что ООН выразит недвусмысленное осуждение противоправных действий Украины по отношению к российским военнопленным. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Таким образом дипломат прокомментировал международное расследование, начатое после публикации резонансного видео с расстрелом солдат в Макеевке. Он подчеркнул, в организации «очень неохотно» высказываются по поводу пыток и насилия над российскими военными. «Зато там сразу же принимают на веру и пускают в медийное пространство все, что связано с любыми обвинениями Украины в адрес России», — подчеркнул он.

Полянский привел в пример многочисленные заявления о Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которые, как позже признала чиновница, делались без предварительного расследования и проверки информации. «Мы, прежде всего, боремся именно с подобной практикой. ООН (...) не должна ничего принимать на веру, но в то же время не должна не замечать очевидных вещей и не давать им своих оценок», — сказал представитель РФ.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении российских военных, расстрелянных солдатами ВСУ под Макеевкой. По версии ведомства, россияне имитировали сдачу в плен, чтобы напасть на украинских военных, что является нарушением международного гуманитарного права в области законов и обычаев войны.

Кадры с расстрелом российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) были опубликованы 18 ноября. На одном видео демонстрировались тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.