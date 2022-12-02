Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 2 декабря 2022Мир

Россия призвала ООН осудить Украину за пытки и убийства военнопленных

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия ожидает осуждения Украины за пытки военнопленных

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия рассчитывает, что ООН выразит недвусмысленное осуждение противоправных действий Украины по отношению к российским военнопленным. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Таким образом дипломат прокомментировал международное расследование, начатое после публикации резонансного видео с расстрелом солдат в Макеевке. Он подчеркнул, в организации «очень неохотно» высказываются по поводу пыток и насилия над российскими военными. «Зато там сразу же принимают на веру и пускают в медийное пространство все, что связано с любыми обвинениями Украины в адрес России», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Хотели как лучше. Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
Хотели как лучше.Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
7 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
Сегодня

Полянский привел в пример многочисленные заявления о Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, которые, как позже признала чиновница, делались без предварительного расследования и проверки информации. «Мы, прежде всего, боремся именно с подобной практикой. ООН (...) не должна ничего принимать на веру, но в то же время не должна не замечать очевидных вещей и не давать им своих оценок», — сказал представитель РФ.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении российских военных, расстрелянных солдатами ВСУ под Макеевкой. По версии ведомства, россияне имитировали сдачу в плен, чтобы напасть на украинских военных, что является нарушением международного гуманитарного права в области законов и обычаев войны.

Кадры с расстрелом российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики (ЛНР) были опубликованы 18 ноября. На одном видео демонстрировались тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022
В Сербии заявили о внешнем давлении на Белград
Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек
Путин назвал сегодняшнюю ситуацию подталкивающей Россию к внутреннему развитию
Тысячи украинских беженцев пожаловались на запрет въезжать в Польшу
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Полная блогерша оголила на камеру одну часть своего тела и удивила подписчиков
Россия призвала ООН осудить Украину за пытки и убийства военнопленных
Российские торговые сети отказались повышать цены на деликатесы к Новому году
Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.