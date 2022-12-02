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16:07, 2 декабря 2022Экономика

Российские айтишники рассказали о желании работать на иностранцев

My Path: 64% российских айтишников заявили о желании работать на иностранную компанию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более половины российских IT-специалистов (64 процента) заявили о желании работать на иностранную компанию, а более 65 процентов из них согласны переехать в другую страну сразу после трудоустройства или в том случае, если работодатель оплатит расходы на релокацию и поможет с документами. Такое мнение выразили участники опроса технологической компании My Path Group, результаты которого оказались в распоряжении у «Ленты.ру»

По данным исследования, в топ-3 наиболее желаемых иностранных работодателей среди российских разработчиков вошли американские Microsoft, Apple и SpaceX. 75 процентов специалистов даже рассказали о готовности заплатить за собеседование, если это поможет им устроиться в зарубежную IT-структуру.

Каждый третий российский специалист уже получил первый опыт работы в зарубежной компании, при этом каждый пятый оценивает его негативно. Стремление трудоустроиться в такие компании 40 процентов респондентов объяснили высокими зарплатными ожиданиями, 25 процентов — желанием релоцироваться, а 17 процентов — комфортными корпоративными правилами.

Как указывает My Path, на сегодняшний день в условиях ухода международных IT-компаний из страны уже не бизнес борется за внимание разработчиков, а сами специалисты проводят мониторинг вакансий. Так, каждый второй российский разработчик регулярно отслеживает вакансии зарубежных компаний.

Опрос был проведен в ноябре методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1249 верифицированных IT-специалистов из базы резюме компании My Path.

23 сентября сообщалось, что число вакансий для начинающих IT-специалистов в России с февраля упало на 62 процента. Это следует из результатов исследования SuperJob. Тем не менее IT-отрасль сохраняет лидерство по скорости прироста зарплат.

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Данил Дмитриев
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