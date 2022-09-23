SuperJob: число вакансий для начинающих IT-специалистов в России с февраля упало на 62%

В России резко упало число вакансий для начинающих IT-специалистов — с февраля предложений о работе стало меньше на 62 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. Кроме того, в Москве на 4-7 процентов снизилась средняя зарплата junior-специалистов.

Тем не менее IT-отрасль сохраняет лидерство по скорости прироста зарплат. Средние рыночные зарплатные предложения вакансий в сфере информационных технологий в 2022 году растут быстрее индекса потребительских цен, отметили в SuperJob. В августе доходы IT-специалистов выросли на 10 процентов по сравнению с мартом, а в сравнении с августом 2021 года — на 19,1 процента. При этом с марта по август 2021 года зарплаты программистов показали рост на 11,9 процента, а в сравнении с августом 2020 года — на 26,3 процента.

«Средние рыночные заработные платы (медианы) ряда специалистов IT-сферы (тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков), действительно, несколько снизились по отношению к уровню марта из-за уменьшения зарплат специалистов начального уровня. Но эта тенденция не коснулась зарплат разработчиков — медианы зарплат программистов не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от 3 лет», — сообщила руководитель Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Опрос «Хабр Карьеры» также показал, что в России стали предлагать IT-специалистам более низкие зарплаты — в августе верхняя планка предлагаемого сотрудникам заработка упала на 11 процентов в годовом выражении. Тенденцию зафиксировали также в сервисе подбора персонала HeadHunter. Медианная заработная плата айтишников в августе составила 60,5 тысячи рублей, упав на 3,2 процента по сравнению с мартом.