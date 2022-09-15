IT-специалистам в России стали снижать зарплаты

«Хабр Карьера»: в августе верхняя планка предлагаемых айтишникам зарплат снизилась на 11%

В России компании стали предлагать IT-специалистам более низкие зарплаты — в августе верхняя планка предлагаемого сотрудникам заработка упала на 11 процентов в годовом выражении, составив 160 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос «Хабр Карьеры».

Тенденцию зафиксировали также в сервисе подбора персонала HeadHunter. Медианная заработная плата айтишников в августе составила 60,5 тысячи рублей, упав на 3,2 процента по сравнению с мартом, когда вознаграждения в этой отрасли резко выросли на фоне оттока специалистов из-за начала военных действий на Украине. С того момента размер зарплаты начал постепенно уменьшаться. При этом нижняя планка выросла на 24 процента, до 150 тысяч рублей, а в среднем специалисты получают до 130 тысяч.

Сервис SuperJob, наоборот, предоставляет данные об общем росте в этом сегменте: медианная зарплата, по его подсчетам, в последний месяц лета по сравнению с мартом выросла на 10 процентов. Тем не менее компания признает, что по отдельным специальностям спад все-таки есть. Так, работодатели готовы предложить специалистам по тестированию QA (обеспечение качества разработки программного обеспечения) на 6,7 процента меньше (140 тысяч рублей), чем в марте, HTML-верстальщикам — на 10 процентов (90 тысяч рублей), а Game-дизайнерам — на 5,8 процента (160 тысяч рублей).

Падение верхней планки по зарплатам связано с меньшей востребованностью старших IT-специалистов, объяснил продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза. Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина считает, что сейчас цены просто скорректировались после резкого скачка в марте, когда работодатели поднимали зарплаты, боясь дефицита специалистов.

Россия столкнулась с оттоком сотрудников, в том числе в области IT, после начала спецоперации на Украине. В июне заместитель главы МВД России Игорь Зубов оценивал нехватку сотрудников в сфере информационных технологий в 170 тысяч человек.

При этом президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заверил, что страна с началом боевых действий ничего не потеряла. Он указал, что отторгнуто от страны будет только все вредное и ненужное.