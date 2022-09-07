Путин назвал главное приобретение в ходе спецоперации

Путин заявил об укреплении суверенитета России в ходе специальной операции на Украине

Россия ничего не потеряла и не потеряет от проведения специальной военной операции на Украине. Главным ее приобретением является укрепление суверенитета страны. Его назвал президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

По словам главы российского государства, все ненужное и вредное, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. «Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не начинала военные действия на территории Украины, а, наоборот, пытается их закончить, так как на территории бывшей советской республики они ведутся с 2014 года. Кроме того, он напомнил, что все действия Москвы призваны помочь жителям Донбасса.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент страны Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.