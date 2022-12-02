Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:05, 2 декабря 2022Россия

На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками

В Чувашии от левого берега реки Волга оторвалась льдина с 33 рыбаками

Фото: МЧС Чувашии

В Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 2 декабря недалеко от Чебоксарской гидроэлектростанции. «К месту ЧП оперативно выехали спасатели Новочебоксарской спасательной станции на аэроботе "Ижора -600“. К ним на помощь прибыли спасатели из городов Мариинский Посад и Чебоксары на таких же спасательных судах, службы жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции все 33 россиянина были сняты со льдины и доставлены на берег. В ведомстве добавили, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее на Сахалине на льдине в море унесло около 40 рыбаков. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили россиян на устойчивый лед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Отправку глаз животных в посольства Украины объяснили
Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия в один регион России
Бывший боец «Сомали» поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
В России прекратят работу сайты трех популярных изданий
Бородина украсила дом к Новому году
Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды
«Вкусно — и точка» полностью заняла долю «Макдоналдс» на российском рынке
В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»
На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.