На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками

В Чувашии от левого берега реки Волга оторвалась льдина с 33 рыбаками

В Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 2 декабря недалеко от Чебоксарской гидроэлектростанции. «К месту ЧП оперативно выехали спасатели Новочебоксарской спасательной станции на аэроботе "Ижора -600“. К ним на помощь прибыли спасатели из городов Мариинский Посад и Чебоксары на таких же спасательных судах, службы жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции все 33 россиянина были сняты со льдины и доставлены на берег. В ведомстве добавили, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее на Сахалине на льдине в море унесло около 40 рыбаков. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили россиян на устойчивый лед.