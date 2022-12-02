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09:03, 2 декабря 2022Экономика

Власти Италии согласовали национализацию завода «Лукойла»

La Repubblica: совет министров Италии одобрил национализацию НПЗ «Лукойла»

Фото: LUKOIL

Совет министров Италии одобрил постановление о мерах по защите стратегических предприятий. К ним относят нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, принадлежащий «Лукойлу», пишет La Repubblica.

Согласно плану, предприятие передадут под временное спецуправление государства. Власти гарантировали непрерывность работы завода, на котором занято около 10 тысяч человек. Это третье предприятие в Европе по объему переработки нефти, оно производит около 22 процентов потребляемого в Италии топлива.

1 декабря сообщалось, что «Лукойл» хочет продать ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Стоимость НПЗ в рамках сделки оценивалась в 1-1,5 миллиарда евро.

Завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals, но с 5 декабря Евросоюз должен прекратить импорт этого топлива из России. Власти Италии рассматривали национализацию предприятия, чтобы избежать потери рабочих мест и перерабатывающих мощностей.

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Платон Щукин
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