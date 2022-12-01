«Лукойл» снова захотел продать завод в Италии американцам

FT: «Лукойл» возобновил переговоры о продаже итальянского НПЗ американской компании

Российская частная нефтекомпания «Лукойл» снова захотела продать свой завод ISAB на итальянской Сицилии и возобновила переговоры по соответствующему вопросу с американской инвестиционной компанией Crossbridge Energy Partners, которые прервались в октябре, узнала Financial Times.

Стоимость нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в рамках сделки оценивается в 1–1,5 миллиарда евро. Ее может профинансировать швейцарская Vitol — международный сырьевой трейдер, который затем получит возможность стать ключевым поставщиком нефти на НПЗ.

При этом «Лукойл» хочет заключить соглашение о продаже до того, как вступят в силу европейские санкции на импорт российской нефти морем. Однако итальянские власти подчеркивают, что любая сделка потребует дополнительного времени, так как сперва необходимо профинансировать операционную деятельность завода на сумму почти в один миллиард евро. Кроме того, правительство хочет гарантий, что НПЗ, на котором работает более одной тысячи человек и который обеспечивает топливом до 22 процентов рынка страны, сохранит все рабочие места, а Сицилия — один из беднейших регионов Италии — не пострадает от реструктуризации на предприятии.

Проблема с операционными средствами возникла из-за того, что европейские кредиторы отказались вновь открыть кредитные линии для завода, которые они закрыли после начала военного спецоперации России на Украине. При этом «Лукойл» не находится под санкциями Евросоюза.

Среди кредиторов банки UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena и Banca Popolare di Milano. Власти Италии дали им заверения, что обратятся к США с просьбой предоставить гарантии, что ни один из банков не пострадает из-за сотрудничества с российской компанией при заключении сделки ни сейчас, ни в будущем.

Ранее правительство Италии рассматривало вариант национализации НПЗ, но этот вариант вынудил бы Рим вложить в завод более одного миллиарда евро и принять участие в его работе. Министр экономики страны Адольфо Урсо пообещал, что к середине декабря предложит оптимальный вариант для продолжения работы предприятия. «Завод является стратегическим активом для нашей производственной системы и, в частности, для нашего химического сектора, поэтому это вопрос национальных интересов», — говорил министр.