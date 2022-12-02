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17:57, 2 декабря 2022Россия

В Госдуме призвали наказывать магов и целителей

Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание для магов и целителей

Фото: Artem Maltsev / Unsplash

Мошенников, которые выдают себя за магов и целителей, необходимо наказывать в уголовном порядке. К таким действиям призвала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«У нас есть вера в магов и целителей, особенно когда тяжелые времена наступают, появляются "кашпировские"», — сказала депутат.

По ее мнению, в таких людях будет нуждаться общество, пока в России не будет закона о профессиональной психологической деятельности и поддержки профессиональных психологов.

«Есть маги и целители, которые не только выманивают деньги, но и наносят ущерб здоровью. Если они нанесут ущерб здоровью, я за то, чтобы их наказывать вплоть до уголовного наказания», — объяснила парламентарий.

Останина подчеркнула, что в России есть закон о народных целителях, согласно которому те, кто имеет лицензию на занятия подобного рода, могут заниматься врачеванием.

Ранее в Шелковском районе Чечни задержали двух женщин за занятие колдовством. Позднее они признали, что совершили «большой грех».

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Никита Абрамов
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