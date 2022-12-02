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10:43, 2 декабря 2022Россия

В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж успел катапультироваться

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Приморском крае упал истребитель МиГ-31, экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, истребитель упал сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в российском регионе.

Источник не сообщил о состоянии членов экипажа истребителя.

17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Погибли 15 человек.

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Анастасия Шейкина
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