В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж успел катапультироваться

В Приморском крае упал истребитель МиГ-31, экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, истребитель упал сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в российском регионе.

Источник не сообщил о состоянии членов экипажа истребителя.

17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Погибли 15 человек.