В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат

Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве

Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации служб, пожар начался на улице Талалихина, дом 41, строение 16. На данный момент огнем охвачена крыша здания, с кровли идет густой черный дым. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала, на месте работают экстренные службы.

Как сообщают «Известия», с горящего склада комбината эвакуированы 13 человек.

2 декабря также произошел пожар в металлической пристройке к одноэтажному зданию, которая находилась в поселке Сосенское в Новой Москве. Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров. В 18:35 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.