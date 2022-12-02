В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат
Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в МосквеСюжетПожар в Москве:
Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации служб, пожар начался на улице Талалихина, дом 41, строение 16. На данный момент огнем охвачена крыша здания, с кровли идет густой черный дым. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала, на месте работают экстренные службы.
Как сообщают «Известия», с горящего склада комбината эвакуированы 13 человек.
2 декабря также произошел пожар в металлической пристройке к одноэтажному зданию, которая находилась в поселке Сосенское в Новой Москве. Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров. В 18:35 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.